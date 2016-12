foto LaPresse

14:56

- "Siamo ai limiti della rottura sociale. Non posso non essere d'accordo con la previsione di Casaleggio quando parla di disordini". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, chiarendo che la sua è una valutazione puramente politica. "Ci saranno rivolte - ha spiegato il governatore - per effetto di una povertà che aumenta e inizieranno qui, a Napoli e in Campania".