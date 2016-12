foto Ansa

00:14

- "Sull'aumento dell'Iva non c'è discussione tra noi e il Pdl, la differenza è sull'Imu che per noi non devono pagarla le fasce medio-basse. Il Pdl pretende che vengano esentati tutti: per noi è uno spreco, chi può pagare è giusto che paghi". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Guglielmo Epifani, intervenendo alla festa Democratica a La Spezia.