- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, risponde alla moratoria su temi definiti "etici", come l'omofobia, chiesta dal Pdl. "Una legge che contrasti l'omofobia non c'entra nulla con i temi etici - ha detto - riguarda il codice penale". "L'introduzione di norme efficaci, che da troppo tempo attendono un'approvazione, è urgente e non più rinviabile", ha quindi ribadito.