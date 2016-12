Flavio Zanonato: "No Imu né aumento dell'Iva"

foto Ap/Lapresse Correlati Ignazio Visco: "Ripresa solo nel 4° trimestre"

20:37 - Flavio Zanonato rassicura sull'aumento delle imposte. "Penso che all'inizio dell'autunno sarà possibile annunciare che non ci sarà un punto di Iva in più e non ci sarà l'Imu sulla prima casa", ha detto il ministro dello Sviluppo economico, spiegando che il governo sta lavorando per "stabilizzare" le misure prese prima dell'estate. rassicura sull'aumento delle imposte. "Penso che all'inizio dell'autunno sarà possibile annunciare che non ci sarà un punto diin più e non ci sarà l'", ha detto il ministro dello Sviluppo economico, spiegando che il governo sta lavorando per "stabilizzare" le misure prese prima dell'estate.

Zanonato ha ricordato che il governo "non ha fatto scattare il punto di Iva in più" e ha rinviato anche la prima rata dell'Imu sulla prima casa. "Stiamo lavorando per stabilizzare queste misure", ha aggiunto, e anche grazie all'impegno del ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, "stiamo raggiungendo questo obiettivo".



Riguardo all'Imu, il ministro ha quindi ricordato che la sua volontà è quella di abolire la tassa non solo sulla prima casa, ma anche su capannoni ed edifici industriali.