- "Pompei in un Paese civile sarebbe motore del Pil". Lo ha affermato il ministro per la Coesione Territoriale, Carlo Trigilia. Martedì, insieme con il ministro Bray, Trigilia sarà in visita proprio agli scavi. Intanto a Napoli, sottolinea che il patrimonio "è un esempio delle grandi potenzialità del Sud che non sono ancora adeguatamente sfruttate e che dobbiamo sfruttare con una strategia adeguata".