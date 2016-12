Kyenge, Maroni vs Onu: "Solite critiche"

foto Ansa Correlati Calderoli: "Kyenge? Penso a un orango"

Insulti Kyenge, indagato Roberto Calderoli

Kyenge, Calderoli: "Mi scuso per le mie parole" 18:18 - "Non è l'Onu. Lo sappiamo chi è, sono quelli che continuavano a criticare il sottoscritto per la lotta all'immigrazione clandestina. Il caso è chiuso". Questo il commento del segretario della Lega e attuale presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, alle parole del portavoce dell'Alto commissario Onu per i diritti umani a proposito del caso Calderoli, definito appunto "assolutamente scioccante". - ". Lo sappiamo chi è, sono quelli che continuavano a. Il caso è chiuso". Questo il commento del segretario della Lega e attuale presidente della Regione Lombardia,, alle parole del portavoce dell'a proposito del caso, definito appunto "".

Onu: "Affermazioni scioccanti, ma bene la levata di scudi" - "E' un'affermazione assolutamente scioccante per chiunque la faccia, ma ancor di più se a formularla è una persona che è stata ministro del governo in passato e che ha un ruolo importante", ha detto Rupert Colville, portavoce dell'Alto commissario Onu per i diritti umani.



"La forte reazione in Italia, anche tra politici di alto livello è però incoraggiante", ha aggiunto. "Non è la prima volta che politici italiani fanno questo tipo di dichiarazioni. Il fatto che ora vi sia un grande dibattito e forti condanne pubbliche" è positivo, ma non "nasconde il fatto che sia assolutamente inaccettabile", ha ribadito evocando l'impatto per quegli elementi della società "più inclini al razzismo".



Kyenge: "Servono delle regole" - "Esistono delle norme, esistono delle sanzioni, una serie di diritti e di regole anche per proteggere chi lavora all'interno delle Istituzioni. Credo che anche noi ci dobbiamo darci queste regole". Lo ha detto il ministro per l'Integrazione Cecile Kyenge, commentando le critiche fatte dall'Onu alle parole di Calderoli. "Le parole hanno un peso - ha aggiunto la Kyenge -. Quando si esce dal ruolo istituzionale, credo sia possibile mantenere lo stesso comportamento", "siamo responsabili sia dentro che fuori dalle istituzioni, almeno per tutto il periodo che rivestiamo una carica di rappresentanza o politica o istituzionale".