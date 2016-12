foto LaPresse

10:05

- Ad Alfano, "vittima di una campagna orchestrata per mettere il crisi il governo", deve arrivare "una fiducia piena". A chiederlo al Senato, durante la discussione della mozione di sfiducia contro il ministro per il caso kazako, è la senatrice Anna Maria Bernini (Pdl), che spiega come "Alma e la sua bambina devono essere aiutate a tornare, non usate". Bisogna superare, invita la Bernini, "il meccanismo perverso delle strumentalizzazioni".