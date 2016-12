foto LaPresse

09:42

- La mozione di sfiducia del M5S ad Alfano "non è un atto politico, ma per dare dignità al nostro Paese, perché la barbarie non vi può albergare". A spiegare in aula al Senato il motivo della sfiducia è il senatore grillino Mario Michele Giarrusso, secondo il quale "è stato gettato enorme discredito sul nostro Paese, l'operato del ministero dell'Interno ci ha fatto vergognare di essere italiani".