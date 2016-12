Senato, no alla sfiducia ad Alfano

13:27 Berlusconi: "Mi è piaciuto il discorso di Letta"

"Sì, molto". Lo ha affermato Silvio Berlusconi rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se gli fosse piaciuto l'intervento del presidente del Consiglio, Enrico Letta.

13:27 Alfano: "Sono soddisfatto"

"C'era una mozione di sfiducia, è stata respinta, sono soddisfatto". Risponde così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, lasciando il Senato al termine delle votazioni sulla mozione di sfiducia, che è stata respinta.

13:14 Ablyazov, no alla sfiducia ad Alfano

Dal Senato arriva il "no" alla sfiducia al ministro dell'Interno, Angelino Alfano, dopo lo scoppio del caso Ablyazov. Palazzo Madama respinge la mozione di Sel e M5S con 226 voti contrari, 55 favorevoli e 13 astenuti.

12:28 Iniziata votazione per la mozione di sfiducia

Al via la votazione del Senato sulla mozione di sfiducia al ministro Alfano. La votazione si svolge per appello nominale. I senatori sfilano sotto il banco della presidenza e comunicano il loro voto

11:23 Letta difende Alfano: "Il governo era all'oscuro"

10:50 Letta: "Chiara l'estraneità di Alfano"

Secondo il premier Enrico Letta, nella vicenda Ablyazov "è chiara l'estraneità del ministro Alfano", per il quale non ci sarebbe alcuna "responsabilità oggettiva". Nel corso del suo intervento al Senato, il presidente del Consiglio ha quindi respinto l'ipotesi di una sfiducia al ministro dell'Interno, affermando la necessità di una "nuova fiducia al Governo".

10:49 Letta: "I vertici del governo non furono coinvolti"

I vertici del governo, e quindi anche Angelino Alfano, non sapevano e non furono coinvolti nella vicenda Ablyazov. Lo ribadisce il premier Enrico Letta parlando al Senato e sottolineando che la linea è quella della "totale trasparenza". "L'espulsione della moglie di Ablyazov e della sua figlioletta è per noi motivo di imbarazzo e discredito".

10:01 Bernini: "Ad Alfano fiducia piena"

Ad Alfano, "vittima di una campagna orchestrata per mettere il crisi il governo", deve arrivare "una fiducia piena". A chiederlo al Senato, durante la discussione della mozione di sfiducia contro il ministro per il caso kazako, è la senatrice Anna Maria Bernini (Pdl), che spiega come "Alma e la sua bambina devono essere aiutate a tornare, non usate". Bisogna superare, invita la Bernini, "il meccanismo perverso delle strumentalizzazioni".

09:33 Financial Times: "Alfano si dimetta"

L'Italia "non può permettersi una crisi politica, ma se nessuno si assumesse la responsabilità di quanto accaduto (nel caso Ablyazov) la credibilità del governo sarebbe severamente minata. Sarebbe opportuno che Alfano si dimettesse, e lasciasse il suo incarico a un collega di partito". Lo scrive il Financial Times.

09:32 M5S: "Sfiducia è atto di dignità per Paese"

"Si dice che la nostra mozione sia un atto politico. Non è un atto politico, ma per dare dignità al nostro Paese, perché la barbarie non può albergare nel nostro Paese". Così in Aula il senatore M5S Mario Michele Giarrusso, nell'illustrare la mozione di sfiducia al ministro Angelino Alfano. Per Giarrusso "è stato gettato enorme discredito sul nostro Paese, l'operato del ministero degli Interni ci ha fatto vergognare di essere italiani".

09:22 Arrivato al Senato anche Alfano

Il vicepremier e ministro dell'Interno Angelino Alfano siede tra i banchi del governo nell'Aula del Senato. Alfano siede alla destra di Enrico Letta. Pieni i banchi del governo, mentre continua l'afflusso dei senatori, che alla spicciolata occupano gli scranni non ancora gremiti.

09:05 Via al dibattito al Senato

Al via nell'Aula del Senato la discussione della mozione di sfiducia presentata da Movimento 5 Stelle e Sinistra e libertà nei confronti del ministro dell'Interno Angelino Alfano, per la gestione del caso Ablyazov. Gremiti i banchi del governo: il premier Enrico Letta è stato uno dei primi a giungere nell'emiciclo di Palazzo Madama.

Ultimo aggiornamento 13:27