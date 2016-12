Renzi: "Io logoro il governo? Si logora da solo"

foto LaPresse 00:12 - Matteo Renzi torna ad attaccare l'esecutivo: "Dicono che io sto logorando il governo? Ma si logora da solo!", afferma su La7. "Il governo si definisce 'governo del fare' spero non diventi il governo del rinviare", aggiunge. Poi, il sindaco di Firenze annuncia il suo silenzio stampa: "Sono qui perché avevamo preso questo accordo ma sono stanco delle troppe polemiche, da domani basta interviste". - Matteo Renzi torna ad attaccare l'esecutivo: "Dicono che io sto logorando il governo? Ma si logora da solo!", afferma su La7. "Il governo si definisce 'governo del fare' spero non diventi il governo del rinviare", aggiunge. Poi, il sindaco di Firenze annuncia il suo silenzio stampa: "Sono qui perché avevamo preso questo accordo ma sono stanco delle troppe polemiche, da domani basta interviste".

Troppe interviste - - A chi gli contesta di rilasciare troppe interviste, l'esponente del Pd replica che gliene chiedono anche 6 al giorno. Il sindaco di Firenze torna sul caso Ablyazov. "Se Alfano sapeva ha mentito e questo è un piccolo problema, se non sapeva è anche peggio". Poi aggiunge, "se si è sbagliato qualcuno si assuma la responsabilità".



La candidatura alle primarie - L'esponente democratico poi risponde alle domande su una sua eventuale candidatura alle primarie per la segreteria del partito. E' vero che è pronto a fare un passo indietro e a non candidarsi? "Il mio carattere è fiorentino ed è per non mollare, io non mollo, ora aspetto le regole". Poi precisa: "Se ci sono primarie aperte mi candido, se non saranno aperte non mi candido. Il Pd deve decidere se aprirsi o chiudersi e se si apre sarò felice di dare il mio contributo".



"Non sono l'utile idiota" - Renzi poi parla delle dinamiche interne al Pd. "Vinco io se non ci sono loro... Non puo' funzionare che candidano uno, un utile idiota che porta voti, e poi governano loro, non esiste! Mi chiamano solo in campagna elettorale e poi mi dicono vattene. Basta! Da domani non esisto più per loro...". Lui non ci sta, "proprio no" a fare "la foglia di fico in campagna elettorale e poi governano loro", chiarisce.



Se cadesse Letta - Alla domanda se lui si rendesse disponibile in caso di caduta del governo, l'esponente Pd risponde: "Se domattina crolla Letta, se va giù per il caso del kazako o altro, io non mi rendo disponibile, non credo che nessuno lo sia, penso sia difficile. Io ritengo che o passi da un consenso popolare o non sei credibile". Se cadesse Letta bisognerebbe andare al voto? "Lo decide il presidente della Repubblica", ragiona ancora Renzi.



L'appello di Napolitano - Sull'appello del Presidente della Repubblica a non staccare la spina al governo, Renzi non ha dubbi: "Dicono 'Napolitano parlava a te', no, io dico che parlava al Paese, ma se anche Napolitano mi dicesse 'hai sbagliato' io lo ascolterei perché ho grande stima di lui. Quello che mi fa invece arrabbiare è la strumentalizzazione", conclude.



L'ineleggibilità di Berlusconi - Renzi si schiera anche "contro l'ineleggibilità, poi - aggiunge - dico se Berlusconi viene condannato con l'interdizione cosa deve fare il Senato? Non certo andare allo scontro con la magistratura e quindi Berlusconi decade".