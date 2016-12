Il governo accelera su debiti P.a. e Imu

foto Ansa Correlati Letta dà il via al vertice di maggioranza

Il governo imprimerà, entro il 31 agosto, un'accelerazione al pagamento dei debiti della P.a., a fornire soluzioni strutturali per superare l'Imu sulla prima casa, a individuare le coperture per evitare l'aumento dell'Iva, ad attuare provvedimenti su ammortizzatori sociali e questione esodati. Lo ha deciso la Cabina di Regia di Palazzo Chigi.

"Nel corso della discussione sono emersi forte sostegno politico e larga condivisione sull'impostazione, i tempi, il merito dei provvedimenti da attuare in materia di politica economica nei prossimi mesi, in particolare per ciò che attiene alla Legge di Stabilità", si legge nel comunicato del governo. "Entro il termine di legge del 31 agosto il governo si impegna a fornire soluzioni strutturali per il superamento dell'Imu sulla prima casa nell'ambito di una revisione della tassazione sugli immobili".



Alla riunione, introdotta dal presidente del Consiglio, Enrico Letta, hanno partecipato, per l'esecutivo, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Angelino Alfano, i ministri dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, dei Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, degli Affari regionali e Autonomie, Graziano Delrio, oltre al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Filippo Patroni Griffi.