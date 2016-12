Enrico Letta dà il via al vertice di maggioranza Sul tavolo i nodi dell'Imu, dell'Iva e del governo

foto Da video Correlati Enrico Letta:Italia non ha bisogno di salvataggi

Ablyazov, senatori renziani: Alfano si dimetta 10:32 - E' appena iniziata la cabina di regia a Palazzo Chigi con il premier, Enrico Letta, ed i capigruppo di maggioranza. Sul tavolo i nodi dell'Iva e dell'Imu. All'incontro tra il presidente del Consiglio ed i capigruppo della maggioranza partecipa anche il ministro dell'Interno e vice premier, Angelino Alfano. - E' appena iniziata la cabina di regia acon il premier,ed i capigruppo di maggioranza. Sul tavolo i nodi dell'e dell'. All'incontro tra il presidente del Consiglio ed i capigruppo della maggioranza partecipa anche il ministro dell'Interno e vice premier,

Letta e Alfano cercano di far rientrare le tensioni nella maggioranza dopo il caso Shalabayeva con i deputati renziani del Pd che hanno chiesto le dimissioni del ministro dell'Interno.



"Non ho mai scommesso in vita mia, non scommetto per definizione ma non vedo su questo tema nubi all'orizzonte", ha detto il premier, di ritorno da Londra, a chi gli chiedeva una scommessa sulla durata del governo e difendendo l'operato del ministro. Il presidente del Consiglio è sicuro infatti che dalla relazione del capo della polizia sulla vicenda delle donne kazake espulse dall'Italia, sulla quale ha chiesto "massima trasparenza", emerge l'estraneità di Angelino Alfano.



Letta aggiunge che sarà presente al dibattito in Senato venerdì prossimo quando parlerà e di non vedere "nessun problema" per le posizioni interne al Pd sulla questione. "Sarò in Parlamento venerdì. Sulla questione ho scelto fin dall'inizio la linea della massima trasparenza. Dalla relazione di Pansa, molto approfondita e molto chiara, emerge l'estraneità di Alfano", ha detto Letta nel corso di una conferenza stampa presso l'ambasciata italiana a Londra al termine del suo viaggio di due giorni nella capitale del Regno Unito per incontri con la comunità finanziaria e con il premier David Cameron.