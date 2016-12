Enrico Letta:Italia non ha bisogno di salvataggi

foto Reuters 10:20 - "L'Italia oggi è un Paese virtuoso, fuori dalla procedura europea di deficit eccessivo". "E non abbiamo bisogno di nessun salvataggio": lo afferma il premier Enrico Letta in un'intervista alla Cnn International realizzata a Londra. Il premier torna poi sul caso Kyenge e le offese ricevute dal leghista Calderoli: "Il vice presidente del Senato Calderoli se ne deve andare, deve lasciare l'incarico. Gli ho chiesto di dimettersi". - "L'Italia oggi è un Paese virtuoso, fuori dalla procedura europea di deficit eccessivo". "E non abbiamo bisogno di nessun salvataggio": lo afferma il premier Enrico Letta in un'intervista alla Cnn International realizzata a Londra. Il premier torna poi sul caso Kyenge e le offese ricevute dal leghista Calderoli: "Il vice presidente del Senato Calderoli se ne deve andare, deve lasciare l'incarico. Gli ho chiesto di dimettersi".

Il dramma della disoccupazione giovanile - "La disoccupazione giovanile è un incubo. Si rischia una generazione perduta", dice Letta alla Cnn in cui ribadisce l'importanza dell'approvazione di una legge che tagli drasticamente il costo del lavoro e renda facile l'assunzione di giovani da parte delle imprese.



"Oggi siamo uno dei Paesi più virtuosi in Europa, e siamo più che mai determinati a tenere sotto controllo il nostro bilancio e a non far ripartire il deficit ed il debito", spiega Letta all'anchorwoman della Cnn, Christiane Amanpour, che lo presenta come "il più giovane premier italiano di sempre che crede fortemente nell'Europa".



"Certo - aggiunge Letta, intervistato dalla Amanpour a Londra - restano molti problemi, come la crescita, la disoccupazione e l'elevato debito pubblico. E anche quello dello sviluppo e dell'ammodernamento delle infrastrutture, soprattutto al Sud". Il premier ha quindi spiegato l'importanza del progetto 'Destinazione Italia' per attrarre investimenti da qui al 2015, quando nel nostro Paese si svolgerà l'Expo universale. Infine, la riforma della politica per recuperare la fiducia degli italiani. Una riforma, spiega Letta, che passa per la riduzione del numero dei parlamentari, per il monocameralismo e per una serie di misure per rendere il sistema piu' efficiente e credibile. Vedi l'abolizione dei doppi stipendi per chi ha incarichi di governo.



Moavero: "Da flessibilità Ue 15-16 miliardi" - Grazie alla flessibilità sui conti, di cui l'Italia può beneficiare grazie all'uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, potrebbe arrivare "un polmone di spesa complementare" pari a "15-16 miliardi se riusciamo a stare su un rapporto deficit-Pil, come da stime, sul 2,3-2,4%". Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue, Enzo Moavero Milanesi, riferendo alle commissioni di Camera e Senato sull'ultimo vertice Ue, confermando cifre da lui già citate.