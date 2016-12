foto LaPresse

- "Dicono che tutta questa vicenda nasca dalla mia ansia di far cadere il governo. Ma la realtà dei fatti è che io non ho alcun interesse a far saltare il governo Letta". Lo scrive Matteo Renzi nella sua e-news, riguardo la mozione di sfiducia al ministro Alfano per il caso Ablyazov. "Io sto con le forze dell'ordine. Perché scaricare su servitori dello Stato tutte le responsabilità senza che venga mai fuori un responsabile politico è indegno".