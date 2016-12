foto Reuters

17:43

- "Sarò in Parlamento venerdì e dalla relazione del prefetto Alessandro Pansa emerge la totale estraneità di Alfano". Così il premier Enrico Letta ha espresso il suo sostegno al suo ministro dell'Interno in relazione alla vicenda Shalabayeva. E ha anche aggiunto di non vedere alcun problema all'interno del Pd per quanto riguarda la gestione del caso.