Senato, stretta di mano tra Calderoli e Kyenge 12:29 - Il senatore leghista Roberto Calderoli è indagato dalla procura di Bergamo per diffamazione aggravata dall'odio razziale, in merito alle parole pronunciate sabato sera a Treviglio, nella Bergamasca. Calderoli si era scagliato contro il ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge, paragonandola a un orango.

Il procuratore di Bergamo Francesco Dettori ha raccolto tutti gli articoli di stampa sul comizio e ha acquisito l'audio del discorso di Calderoli, aprendo quindi il fascicolo. L'ex ministro leghista sabato sera, dal palco della festa del Carroccio di Treviglio, nella Bergamasca, aveva detto: "Quando vedo le immagini della Kyenge non posso non pensare alle sembianze di un orango"



Letta insiste: "Si deve dimettere" - "Calderoli se ne deve andare, deve lasciare l'incarico. Gli ho chiesto di dimettersi": lo afferma il premier Enrico Letta in un'intervista alla Cnn International, rispondendo a una domanda sulle offese del senatore leghista al ministro Kyenge. "E' stato uno shock per l'Italia", aggiunge il premier. "La mia scelta di chiedere a Cecile Kyenge di essere ministro è stata una scelta molto chiara per il Paese. Gli italiani devono comprendere che l'integrazione interna è una delle maggiori questioni per il futuro e il messaggio era molto chiaro", ha detto ancora Letta, definendo quanto accaduto "una vergogna", ribadendo di aver chiesto a Calderoli di dimettersi e affermando che continuerà a chiedergli di dimettersi.