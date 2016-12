foto Da video

21:26

- "Non credo che l'Italia sia un Paese razzista. Anche se non si può negare che ci siano episodi razzisti, non vuol dire che per questo tutto un Paese diventi razzista". Lo ha detto il ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge, in un'intervista all'emittente tedesca Radio Colonia. Per Kyenge "ora bisogna affrontare comunque l'emergenza creata dai casi di razzismo che si sono venuti a evidenziare", cercando di "combattere il fenomeno".