foto Ansa

16:39

- In campo "c'è un governo di servizio per il bene del Paese" e "l'unica cosa che non possiamo sopportare è una fibrillazione continua. Tirare a campare non andrebbe bene per l'Italia". L'avvertimento è del segretario del Pd, Guglielmo Epifani, che aggiunge: "Non mi pare il caso che, in una fase così dura, si trascinino le cose oltre ogni ragionevole dubbio".