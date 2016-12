foto LaPresse

19:19

- "No comment sul dibattito politico generale di oggi, parlerò domani in Senato". Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli. "Domani - ha spiegato l'esponente leghista - a fine seduta chiederò la parola rispetto alle cose dette nel dibattito oggi in Senato dato che ero assente per l'impegno della segreteria politica".