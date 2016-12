foto Ansa

- "Adesso basta. Non si può lasciare spazio al razzismo, all'insulto, all'istigazione dei peggiori istinti". E' dura la reazione del Pd al caso Calderoli-Kyenge. Il Partito Democratico sostiene che "non si tratta di chiedere scusa o di smentire battute", e chiede che il vicepresidente del Senato dia le dimissioni, perché non si può lasciare al proprio posto "chi usa le parole come clave per fomentare il razzismo e dileggiare una donna e un ministro".