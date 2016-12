Kyenge: "Non chiedo le dimissioni di Calderoli"

foto Da video Correlati A Pescara la Kyenge trova i cappi di Forza nuova contro l'immigrazione

Calderoli: "La Kyenge? Penso a un orango". Napolitano indignato

Kyenge, l'assessore leghista Stival rincara la dose 18:40 - "Le dimissioni non le richiedo io. Questo non è un punto che mi riguarda. Io pongo un'altra questione, una riflessione sul ruolo di chi riveste una carica pubblica": così il ministro dell'Integrazione, Cecile Kyenge, sulla vicenda degli insulti ricevuti da parte del vice presidente del Senato, il leghista Roberto Calderoli. Il premier, Enrico Letta, si rivolge a Roberto Maroni perché si chiuda in modo rapido "questa pagina vergognosa". - "Le dimissioni non le richiedo io. Questo non è un punto che mi riguarda. Io pongo un'altra questione, una riflessione sul ruolo di chi riveste una carica pubblica": così il ministro dell'Integrazione, Cecile Kyenge, sulla vicenda degli insulti ricevuti da parte del vice presidente del Senato, il leghista Roberto Calderoli. Il premier, Enrico Letta, si rivolge a Roberto Maroni perché si chiuda in modo rapido "questa pagina vergognosa".

La Kyenge non ha poi voluto rilasciare alcun commento sul blitz notturno di Forza nuova che ha posizionato dei cappi per protestare simbolicamente contro lo Ius soli nei pressi della Provincia di Pescara, dove il ministro dell'Integrazione è arrivata in mattinata per partecipare alla Giornata della Carovana della libera circolazione.



Anche se non le chiede il ministro, le dimissioni di Calderoli sono invocate dal Pd. "Adesso basta. Non si può lasciare spazio al razzismo, all'insulto, all'istigazione dei peggiori istinti - si legge in una nota del partito -. Non si tratta di chiedere scusa o di smentire battute. Non si può tergiversare o minimizzare. Le parole usate dal senatore Calderoli nei confronti della ministra Kyenge sono un fatto gravissimo, che sta già provocando emulazioni, dichiarazioni e atti senza precedenti. Sono una manifestazione di irresponsabilità. Non si può lasciare che resti al proprio posto di rappresentante delle istituzioni chi usa le parole come clave per fomentare il razzismo e dileggiare una donna e un ministro".



Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, non avanza richieste di dimissioni ma si rivolge al segretario della Lega, Roberto Maroni, per chiudere quella che definisce "una pagina vergognosa, che è sulla stampa di tutta Europa e fa male al nostro Paese". "Faccio un appello a Maroni - ha detto Letta - perché chiuda rapidissimamente questa pagina, se no si entrerà in una logica di scontro totale che non serve né a lui né al Paese".



Prima era intervenuto nella polemica anche il presidente del Senato, Pietro Grasso. "Non ci si può rifugiare dietro i comizi per nascondere quelle che sono certamente delle aggressioni verbali di tipo razzista - ha detto -, e questo è un dato di fatto". Grasso ha anche ricordato che eventuali dimissioni devono essere presentate volontariamente dallo stesso Calderoli e votate dall'Aula.