16:01

- "Non è alle porte alcuna manovra correttiva. Saccomanni sta facendo con grande serietà un lavoro difficile per trovare le risorse necessarie a intervenire su Imu e Iva". Lo afferma il ministro per la P.A. e la Semplificazione, Gianpiero D'Alia. "In questo Paese si tassa troppo l'impresa e poco la rendita: dobbiamo spostare la tassazione dall'impresa alla rendita", ha aggiunto il ministro.