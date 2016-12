foto LaPresse

15:34

- La Farnesina "non ha alcuna competenza in materia di espulsione di cittadini stranieri, né accesso ai dati" su persone che abbiano ricevuto lo status di rifugiato politico in Paesi terzi. Lo rende noto il ministero degli Esteri sul caso Ablyazov. "In conformità con la prassi vigente, nessuna indicazione è stata fornita alla Farnesina circa i motivi della richiesta di informazioni sull'eventuale status diplomatico della signora Shalabayeva", aggiunge.