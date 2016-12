foto SportMediaset 13:43 - "Un governo c'è e ha il nostro sostegno. Semmai mi sembra logorato a sinistra, ha gravi problemi su quel lato perché bisogna vedere come si risolveranno i loro conflitti interni, e che cosa farà Renzi". "Destra e sinistra comunque restino calme". Così Silvio Berlusconi, intervistato dal Giornale, tranquillizza il premier Letta sulla durata del suo esecutivo. E, sul processo Mediaset, dichiara: "Verrò assolto". - "Un governo c'è e ha il nostro sostegno. Semmai mi sembra logorato a sinistra, ha gravi problemi su quel lato perché bisogna vedere come si risolveranno i loro conflitti interni, e che cosa farà Renzi". "Destra e sinistra comunque restino calme". Così Silvio Berlusconi, intervistato dal Giornale, tranquillizza il premier Letta sulla durata del suo esecutivo. E, sul processo Mediaset, dichiara: "Verrò assolto".

Il leader del Pdl invita ''tutti, a destra e a sinistra, a darsi una calmata'' per il bene del Paese. ''Questo governo fa quel che può e mi sembra che non ci sia altro, salvo trovare i soldi per l'Imu e il punto di Iva. Non è poco, ma non e' neppure una cosa impossibile'', osserva Berlusconi, che tra le difficoltà individua ''il fatto che dobbiamo affrontare i nostri problemi usando una moneta che e' come se fosse una valuta straniera, visto che non possiamo fare alcuna politica monetaria''.



Parlando del processo Mediaset, ''non possono non assolvermi perché la mia innocenza è talmente evidente che non possono non vederla. Ho fiducia che ci siano anche magistrati che amministrano la giustizia senza pregiudizi'', dice Berlusconi. ''Spero solo che i giudici non si incazzino per l'eccesso di urla e di titoli di giornale'', prosegue. Quanto alla solidarieta' dei falchi, ''non mi aiuta e non aiuta la giustizia. Tutto ciò che è urlato, da destra o da sinistra, alla fine crea soltanto danni''.



Infine, nel merito del processo, ''da quando sono un imprenditore ho versato nelle casse dello Stato 9 miliardi'', dichiara Berlusconi. ''E io, che non c'entro più niente con Mediaset, mi sarei messo a trescare loscamente per farmi uno sconto di sette milioni e mezzo su oltre mezzo miliardo?''.