- "Proseguiamo la nostra azione di governo che deve andare avanti con tranquillità lavorando per gli italiani". Lo ha detto il ministro per le Riforme, Gaetano Quagliariello, entrando a palazzo Chigi per un atteso Consiglio dei ministri dopo la bagarre suscitata dallo stop ai lavori parlamentari. "Guardiamo - ha rassicurato il ministro - sempre all'interesse di tutti e non della singola persona".