Berlusconi: "La Cassazione? Sono sereno"

Silvio Berlusconi sembra raffreddare il clima arroventato di questi giorni dopo le reazioni alla decisione della Cassazione in merito all'esito del processo Mediaset. Intercettato dal quotidiano Europa all'uscita di una trattoria dopo una cena con i fedelissimi a dichiarato: "Sulla Cassazione sono sereno perché quella vicenda neppure la conoscevo e quindi leggendo le carte credo che non ci possa essere che una mia assoluzione piena".

A tavola con il leader Pdl i più fidati di sempre: la fidanzata Francesca Pascale, Maria Rosaria Rossi e il tesoriere del Pdl Rocco Crimi. E ancora il capogruppo in regione Puglia Rocco Palese, Elena Centemero e la alemanniana Barbara Saltamartini. Al giornalista di Europa, Berlusconi ha detto in merito al governo: "Nella attuale situazione del paese ci mancherebbe altro che non avessimo un governo che lavora. Capisco che nel partito ci possano essere delle preoccupazioni che agitino qualcuno, ma l’input che io sto dando è quello di concentrarsi sull’interesse del Paese e rendere questa alleanza che io continuo a chiamare pacificazione con la sinistra qualcosa che possa essere storico o addirittura epocale".



Tornando però al 30 luglio, data in cui si attende il verdetto della Cassazione, Berlusconi ha risposto: "In questo momento non credo che si debba fare qualche cosa che derivi da quelle vicende e che possa influire sul governo. Mi sono rassicurato da solo, conoscendo la vicenda - Conclude poi - Non sono solito esercitare la mia mente su fatti che ritengo improbabili"