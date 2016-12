Morra (M5S): "Non escludo un governo col Pd"

foto LaPresse Correlati Epifani alla carica: "Così il governo è a rischio". Ma nel Pd scoppia la guerra dei 70 senatori 10:13 - Reddito di cittadinanza, riduzione dei costi della politica e della burocrazia, defiscalizzazione del lavoro e giustizia nella politica, introducendo anche il limite dei due mandati. Senza dimenticare il tema delle pensioni d'oro. Se questi punti fossero accolti dal Pd, il Movimento 5 Stelle sarebbe disposto a porre la "fiducia a un governo" insieme. Lo afferma il capogruppo del Movimento al Senato, Nicola Morra. della politica e della burocrazia,, introducendo anche il limite dei due mandati. Senza dimenticare il tema delle. Se questi punti fossero accolti dal, ilsarebbe disposto a porre la "fiducia a un governo" insieme. Lo afferma il capogruppo del Movimento al Senato,

In un'intervista a La Repubblica, il parlamentare apre uno spiraglio e spiega: "La fiducia a un governo con il Pd non posso escluderla. Naturalmente passando sempre da un momento assembleare".



I punti in questione sono stati illustrati anche al presidente della Repubblica. "Quando abbiamo parlato con lui di questi punti - riferisce Morra - Napolitano si è detto d'accordo". "Se il Pd si presenta da noi con cinque o dieci punti realizzabili, e realizzabili immediatamente - spiega - non posso escludere" che il M5S possa votare la fiducia e governare insieme ai democratici. ''E magari, prima, si potrebbero presentare cinque disegni di legge con le loro firme e anche le nostre". E poi: "Dovremmo valutare anche il valore e la correttezza delle persone, naturalmente".