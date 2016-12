foto LaPresse

09:07

- Abolire il reato di clandestinità? Secondo il ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge, è un'ipotesi da considerare, ma "valutando qual è la sua utilità, i costi-benefici per il Paese". A Radio 24 il ministro spiega che "sono le amministrazioni locali che devono fare una valutazione in questo senso". "In ogni caso - sottolinea - la clandestinità di una persona va accertata dopo aver verificato i fatti e non a priori".