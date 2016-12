foto LaPresse Correlati Mediaset, lavori sospesi alle Camere 19:48 - "Abbiamo chiesto l'acquisizione delle concessioni per cui Mediaset trasmette e ci è stato risposto da esponenti del partito-azienda che non ci sono concessioni da acquisire". Lo ha detto il senatore Cinque Stelle, Mario Giarrusso, lasciando la giunta per le elezioni del Senato. "Se la guardia di finanza dice che non ci sono concessioni e, quindi, c'è un soggetto che trasmette senza titoli è giusto che venga sanzionato, anche oscurato", ha aggiunto. - "Abbiamo chiesto l'acquisizione delle concessioni per cui Mediaset trasmette e ci è stato risposto da esponenti del partito-azienda che non ci sono concessioni da acquisire". Lo ha detto il senatore Cinque Stelle,, lasciando la giunta per le elezioni del Senato. "Se la guardia di finanza dice che non ci sono concessioni e, quindi, c'è un soggetto che trasmette senza titoli è giusto che venga sanzionato, anche oscurato", ha aggiunto.

"Il Movimento 5 Stelle si rivolgerà alla guardia di finanza per accertare in base a quale titolo Silvio Berlusconi ha fatto l'imprenditore della tv in Italia", ha affermato, secondo quanto riporta l'agenzia Agi. Il senatore Giarrusso, al termine della giunta per le elezioni, spiega che "esponenti del Pdl ci hanno risposto che non ci sono le concessioni tv che riguardano Berlusconi. Per questo chiediamo l’intervento della guardia di finanza".



La replica di Mediaset - Mediaset ha tutti i titoli per trasmettere: a precisarlo in una nota è l'azienda di Cologno Monzese, replicando al senatore M5S Michele Giarrusso. Le trasmissioni digitali - spiega la nota - hanno luogo in base ad 'autorizzazione generale' e ai 'diritti d'uso' sulle radiofrequenze, che la società possiede. - ''In merito a dichiarazioni odierne del senatore Michele Giarrusso (M5S), Mediaset - si legge nella nota di Cologno Monzese - precisa che l'istituto della 'concessione' nel settore televisivo non esiste piu' dal luglio 2012, data in cui tutto il sistema ha abbandonato la tecnica analogica ed è passato alla tecnica digitale. Le trasmissioni digitali hanno luogo in base ad 'autorizzazione generale' e ai 'diritti d'uso' sulle radiofrequenze, secondo la normativa europea che ha vietato il rilascio di titoli individuali - quali le 'concessioni' - nel settore delle comunicazioni elettroniche come la tv o le telecomunicazioni''. ''Il gruppo Mediaset possiede sia l''autorizzazione generale' accordata nel 2008 quale operatore di rete, sia i 'diritti d'uso' sulle radiofrequenze - conclude la nota - rilasciati nel giugno 2012''.



E quella del Pdl - "Il collega del M5S non ha capito niente - ribatte Giacomo Caliendo (Pdl) - perché evidentemente non conosce le leggi che disciplinano il settore. Dal 2005 in poi infatti non c'è più bisogno di un atto di autorizzazione specifico". Continua Caliendo nella spiegazione: "Esiste il decreto legislativo n.177 del 2005 grazie al quale non si rende più necessaria una concessione specifica da parte dello Stato. Per realtà economicamente rilevanti che svolgono una determinata attività, com'è appunto Mediaset c'è solo un'autorizzazione generale che però non si concretizza in un atto specifico come richiesto oggi da Felice Casson in Giunta per le Immunità. Ed è in questo senso che ho detto che un documento specifico da acquisire agli atti che dimostri come Mediaset sia un concessionario dello Stato non c'è".