foto Ap/Lapresse

15:21

- "Vi è un momento in cui le forze politiche parlamentari avvertono il bisogno di riunirsi per discutere, e lo fanno nel rispetto delle regole, in un dibattito interno". Così il capogruppo del Pdl al Senato, Renato Schifani, ha spiegato la richiesta di sospendere le sedute al Senato e alla Camera per oggi. "Chiediamo rispetto delle nostre esigenze, lo stop non arrecherà danni al lavoro del Parlamento", ha aggiunto.