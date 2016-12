foto Ansa

11:58

- "Il Parlamento non può bloccare i lavori". Parola del presidente dei senatori Pd, Luigi Zanda, dopo la richiesta del Pdl di fermare Aula e commissioni per tre giorni contro la decisione della Cassazione: "Se un gruppo ha bisogno di qualche ora di tempo per confrontarsi bene, altrimenti no". Ma Renato Brunetta precisa: "Non vogliamo né Aventini né stop dei lavori. Solo una sospensione oggi e domani per assemblea permanente Pdl e direzione nazionale".