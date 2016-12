foto Ansa

11:38

- "L'Italia, lo sappiamo, ha dinanzi a sè ancora un periodo impegnativo di riforme". Lo ha detto il premier Enrico Letta in un messaggio all'Assemblea dell'Abi rilevando che è "uno sforzo che il Paese tutto può sostenere solo se sarà in grado di viaggiare insieme". Però "senza liquidità e senza credito - aggiunge Letta - anche le migliori imprese non avranno le gambe e il fiato per sostenere la salita".