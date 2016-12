foto Ansa Correlati Matteo Renzi: il mio Pd salverà l'Italia 18:34 - I troppi privilegi dei politici minano la credibilità del sistema. Lo sostiene il premier Enrico Letta, spiegando la necessità di alcune delle riforme avviate dal governo: "Uno dei punti principali del nostro lavoro è quello di mirare alla riforma della politica italiana che è uno dei principali problemi - ha detto Letta -. Ci sono troppi privilegi per i politici, troppi politici e molti problemi di credibilità del sistema politico". Nonostante ciò, il premier ha però ribadito di essere "molto fiducioso sul futuro perché abbiamo un largo consenso nel Parlamento e nel Paese" - I troppi privilegi dei politici minano la credibilità del sistema. Lo sostiene il premier Enrico Letta, spiegando la necessità di alcune delle riforme avviate dal governo: "Uno dei punti principali del nostro lavoro è quello di mirare alla riforma della politica italiana che è uno dei principali problemi - ha detto Letta -. Ci sono troppi privilegi per i politici, troppi politici e molti problemi di credibilità del sistema politico". Nonostante ciò, il premier ha però ribadito di essere "molto fiducioso sul futuro perché abbiamo un largo consenso nel Parlamento e nel Paese"

Berlusconi e l'appoggio all'esecutivo - Intervenendo a Radio Bbc 4, in occasione dell'incontro della prossima settimana col premier britannico David Cameron, il presidente Enrico Letta ha risposto anche alle domande sulla tentua del governo, in particolare in merito alle possibili ripercussioni sull'esecutivo delle vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi. "Non so quale sarà il suo futuro - ha detto il Presidente del Consiglio, riferendosi al leader Pdl - ma sono sicuro che i suoi problemi giudiziari non avranno mai conseguenze sulla mia attività politica e di governo".



Il punto sulla legge elettorale - In un'intervista che uscirà sulla rivista Arel, anticipata da Europa, Letta ha parlato anche di un altro tema alquanto spinoso, la legge elettorale. "Il Porcellum è un monstrum che non garantisce né rappresentanza né governabilità. Una vergogna, peraltro a rischio di incostituzionalità, che va superata al più presto - ha affermato il Presidente del Consiglio - Non dobbiamo cercare scorciatoie e cadere nell'errore di considerare la legge elettorale la causa unica di tutti i mali della politica italiana". L'attuale legge elettorale "è un abito informe, slabbrato, da sostituire, su un corpo che però, anch'esso sempre di più - osserva - svela la propria inadeguatezza e pesantezza rispetto alle trasformazioni della società italiana e, dunque, anche dell'elettorato. Penso all'insostenibilita' del bicameralismo paritario - aggiunge - penso al numero eccessivo di parlamentari, penso alle ingessature della nostra democrazia decidente".



Il Pd e il punto di non ritorno - Quanto al Pd, Letta ha spiegato che "l'elezione del presidente della Repubblica, lo scorso aprile, costituisce a mio parere un punto di non ritorno. Si sono messe a repentaglio le nostre stesse ragioni fondative. Confido - dice il premier - che possa servire a tutto come monito. Così come confido che la partita congressuale alle porte si riveli aperta, franca, costruttiva".



L'appello al mondo della finanza - Il Presidente del Consiglio Letta si è rivolto anche al mondo della finanza dopo la crisi che ha travolto i mercati negli ultimi anni invitando a: "maggiore sobrietà negli stipendi e nei bonus e maggiore sobrietà di tutti questi meccanismi che negli anni sono esplosi senza alcuna logica credo che siano degli elementi fondamentali".