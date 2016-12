Il ministro Zanonato: "Ridurremo l'Imu"

foto Ap/Lapresse 13:58 - "Le prossime tappe sono definite: evitare l'incremento di un punto dell'Iva e intervenire per ridurre l'Imu sulla prima casa delle famiglie e sugli immobili strumentali delle aziende, cioè su capannoni, negozi e terreni, la prima casa di voi imprenditori". La promessa arriva dal ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, intervenuto all'assemblea degli industriali di Torino. - "Le prossime tappe sono definite: evitare l'incremento di un punto dell'Iva e intervenire per ridurre l'Imu sulla prima casa delle famiglie e sugli immobili strumentali delle aziende, cioè su capannoni, negozi e terreni, la prima casa di voi imprenditori". La promessa arriva dal ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, intervenuto all'assemblea degli industriali di Torino.

"Noi vogliamo rispettare pienamente gli impegni che Letta ha preso quando si è insediato", ha detto Zanonato parlando con i giornalisti. "Sono impegni che vanno rispettati integralmente, sono la base del funzionamento del nostro governo", ha aggiunto.



"Monocultura del rigore deve essere superata" - "La cultura del rigore, quando non è associata ad altro, deve essere superata e sembra che inizi ad essere superata anche nella testa dei non pochi decisori a Bruxelles. E' uno dei passi importanti che dobbiamo compiere". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo Economico. "L'uscita della crisi passa da un convinto rilancio del nostro manifatturiero. Dobbiamo avere imprese che hanno gli stessi pesi sulle spalle delle imprese europee", ha poi ribadito.



"La Tav deve essere fatta senza se senza ma" - "La Tav va fatta senza se e senza ma. Bisogna andare avanti. Farà dell'Italia e e del Piemonte una piattaforma industriale ancora più integrata nelle catene internazionale", ha poi continuato. "Ma la Tav - ha sottolineato - non basta, bisogna trovare delle soluzioni infrastrutturali forti per una maggiore integrazione con il porto e il retroporto di Genova. Senza queste interconnessioni Torino resta di rimanere ai margini, mentre dovrebbe diventare il fulcro di una euroregione integrata".