Il Pdl attacca nuovamente il ministro Saccomanni sull'Imu e Iva. Ma a difendere il titolare del dicastero dell'Economia scende in campo il premier Letta che lo blinda definendolo intoccabile. Pesanti le accuse da parte del Popolo delle Libertà che considera l'ex dirigente di Bankitalia "inadeguato" per sciogliere i principali nodi fiscali, come le coperture per Imu e Iva.

"Chi attacca Saccomanni, attacca tutto il governo", si indigna Dario Franceschini, dando voce all'irritazione del premier Enrico Letta che con Saccomanni, spiegano i suoi, ha "un rapporto solidissimo e quotidiano", quindi di piena fiducia. L'attacco del Pdl arriva, non a caso, alla vigilia di una settimana decisiva per la maggioranza.



Mercoledì la riunione della cabina di regia tra governo e partiti dovrebbe mettere i primi punti fermi alla riforma della tassazione complessiva degli immobili. Le alternative sul tappeto, conferma il sottosegretario Pier Paolo Baretta, restano due: o l'abolizione totale dell'Imu, pretesa dal Pdl, o la rimodulazione. Ma il Pdl non vuole nemmeno sentir parlare di opzioni e mette nel mirino Saccomanni.



"C'è una zona grigia al Tesoro - denuncia Fabrizio Cicchitto - che scavalca governo e ministri per collegarsi direttamente con ambienti dell'Unione Europea e del Fmi, per invitarli ad interventi restrittivi". Una 'zona grigia' di alta burocrazia, picchia ancora più duro Maurizio Gasparri, alla quale appartiene anche Saccomanni con il quale il governo "non va da nessuna parte mentre serve un ministro vero e autorevole".



Un attacco concentrico al quale il titolare del Tesoro preferisce non rispondere direttamente, limitandosi ad assicurare una decisione "collegiale" del governo sull'Imu dopo una discussione dentro la maggioranza "nelle sedi di confronto già individuate". Ma neanche la disponibilità al dialogo viene accolta positivamente dal Pdl. Gasparri ribadisce l'aut aut: "Al Tesoro studino quanto vogliono ma alla fine l'Imu va abolita su tutte le prime case" altrimenti il partito di Silvio Berlusconi è pronto a staccare la spina al governo.



Letta preferisce non alzare i toni difendendo pubblicamente il ministro. D'altra parte, spiegano i suoi, la prova della "piena fiducia" del presidente del consiglio al ministro dell'Economia e' nei fatti visto che i due hanno contatti quotidiani al punto che, scherzano i collaboratori del premier, Letta "vede più Saccomanni della moglie".