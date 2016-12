foto Ansa Correlati Matteo Renzi: il governo lavori per gli italiani 15:14 - "Attenderò l'ufficializzazione delle regole per eleggere il segretario" e "a settembre deciderò. Anzi decideremo insieme. Io e molti altri sindaci di tutta Italia". Lo afferma Matteo Renzi al Corriere Fiorentino. "Se ci sarà, non sarà un'autocandidatura. Non sarà un atto di ambizione di un ragazzino che cerca di rovesciare il mondo", ha aggiunto. - "Attenderò l'ufficializzazione delle regole per eleggere il segretario" e "a settembre deciderò. Anzi decideremo insieme. Io e molti altri sindaci di tutta Italia". Lo affermaal Corriere Fiorentino. "Se ci sarà, non sarà un'autocandidatura. Non sarà un atto di ambizione di un ragazzino che cerca di rovesciare il mondo", ha aggiunto.

"Questa estate mi prenderò qualche giorno di riposo per pensarci su", dice Renzi nell'intervista al dorso fiorentino del Corriere della Sera. "Se ci sarà una mia candidatura alla leadership del Pd sarà la risposta a una richiesta degli amministratori del territorio. Perché nessuno meglio di un sindaco conosce i veri bisogni dei cittadini".



Quanto alle regole, "decidano loro - spiega il sindaco - se vogliono far partecipare solo gli iscritti o tutti i cittadini. Dopodiché troverei molto curioso avere un segretario eletto da tutti i cittadini che magari designa come candidato premier qualcuno non eletto da nessuno. Se il segretario sarà eletto con con primarie aperte per me è naturale che sia anche candidato premier".



Renzi ha risposto anche ad una domanda sull'ipotesi di una sua candidatura come capolista alle europee: "Ne ho sentito parlare. Le vanno a scovare sottoterra. Qualcuno mi ha detto che così maturerei e che facendomi le ossa per un paio di anni poi avrei tutte le carte in regola per fare il premier... Non sarà così, perché decideremo a settembre. Io e molti altri sindaci di tutta Italia".



Pippo Civati scende in campo - "Mi candido a fare il segretario del Pd e non capisco perché qualcuno insista nel dire che non lo farò". Lo ha scritto su Twitter Giuseppe Civati (Pd) concludendo una conferenza stampa a Reggio Emilia. "Mi candido - aggiunge - perché c'è da ricostruire il centrosinistra; riportiamo con noi Sel, richiamiamo il popolo delle primarie".



Civati: "Lancio un manifesto contro il tatticismo" - "Mi candido e lancio un manifesto contro il tatticismo. Se questo va contro le larghe intese, caro Enrico, ce ne faremo una ragione". Lo annuncia Civati nella giornata conclusiva del 'Politicamp' di Reggio Emilia. ''Le correnti - aggiunge - sono solo correnti di seggiole. Noi ci occuperemo di tutto il resto, della scelta degli argomenti, delle parole nuove''. ''Ambiente, formazione e lavoro - aggiunge - al centro della nostra strategia politica: le buone pratiche devono diventare politiche nazionali''. Ed ancora: ''L'Italia e il Pd devono essere un posto dove andare, stare bene, fare cose che cambiano la vita delle persone''. ''Non possiamo votare contro gli otto punti del cambiamento, contro gli impegni presi in campagna elettorale''. Civati twitta ancora che ''era troppo rivoluzionario quel governo del cambiamento, non lo abbiamo voluto fare e non l'ha voluto fare nemmeno Grillo''. E in un altro post sottolinea: ''Se un dirigente del Pd va a una manifestazione Fiom non si deve sentire in imbarazzo, mentre si governa con Berlusconi''.