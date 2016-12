Brunetta, pugno duro contro Boldrini e Grasso "Vanificano il percorso delle larghe intese"

foto LaPresse Correlati Epifani conferma: "Primarie Pd saranno aperte" 17:58 - "Le presidenze delle due Camere sono totalmente dissonanti rispetto al sentimento di una larghissima maggioranza, non solo del Parlamento ma dell'intero Paese". Così il capogruppo del Pdl alla Camera Renato Brunetta. "Laura Boldrini e Pietro Grasso - ha attaccato - rischiano di vanificare il cammino difficile ma produttivo che la grande coalizione di Enrico Letta e Angelino Alfano sta intraprendendo". - "Le presidenze delle due Camere sono totalmente dissonanti rispetto al sentimento di una larghissima maggioranza, non solo del Parlamento ma dell'intero Paese". Così il capogruppo del Pdl alla Camera Renato Brunetta. "Laura Boldrini e Pietro Grasso - ha attaccato - rischiano di vanificare il cammino difficile ma produttivo che la grande coalizione di Enrico Letta e Angelino Alfano sta intraprendendo".

"Gesti che preoccupano" - "Ci sono gesti che preoccupano", ha sostenuto. "Nei giorni scorsi - ha detto Brunetta - il presidente Boldrini si è schierata senza nemmeno un velo di pudore dalla parte della Fiom rifiutando di incontrare non tanto l'ad di Fiat Marchionne, quanto la grandissima parte dei lavoratori di Val di Sangro, quasi che la cittadina presidente debba rispondere non al popolo italiano ma a Landini e Vendola". "Il presidente Grasso, a sua volta, domenica aveva di fatto preconizzato una nuova maggioranza sostenuta dai grillini, costringendo il capo dello Stato a riparare i danni minimizzando", ha proseguito.



"Lavorano per minoranze estremiste" - "Non abbiamo certo bisogno di massimi rappresentanti delle istituzioni che lavorino per disegni organici a minoranze estremiste", ha aggiunto piccato Brunetta. "In fondo - ha rivelato - capiamo la Boldrini e Grasso: sono esito di uno momento politico temerario, allorché Bersani coltivava sogni di maggioranze strampalate. Ma quella stagione è finita, ed è bene che la strana coppia recuperi il senso delle istituzioni e la finisca di coltivare velleità non in linea con il proprio compito di rappresentanza democratica".



Portavoce Boldrini: "Solo forzature" - "Solo forzature polemiche (politiche o editoriali) possono leggere come scelta di parte, e non istituzionale, l'appello rivolto "al mondo sindacale e a quello imprenditoriale. Tutti siamo chiamati a sfide nuove". Lo scrive Roberto Natale, portavoce di Laura Boldrini in risposta alle critiche di Renato Brunetta alla presidente della Camera.