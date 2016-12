Epifani conferma: "Primarie Pd saranno aperte"

Correlati Renzi: dalle primarie il candidato premier

Caos nel Pd, scontro tra Renzi e D'Alema 18:47 - Le primarie del Pd saranno aperte. Lo ha confermato il segretario dei democratici, Guglielmo Epifani. La data e le regole del congresso del Pd, ha aggiunto, verranno fissate "nei prossimi giorni. Sta finendo il lavoro della commissione, nei prossimi giorni arriveremo a un punto". . Lo ha confermato il segretario dei democratici,. La data e le regole del congresso del Pd, ha aggiunto, verranno fissate "nei prossimi giorni. Sta finendo il lavoro della commissione, nei prossimi giorni arriveremo a un punto".

Buone notizie, dunque, per Matteo Renzi che dovrebbe partecipare alla corsa per la segreteria. "Stavolta non mi faccio fregare, prima si fanno le regole e poi dico se mi candido", aveva intimato il sindaco di Firenze a Epifani. Il riferimento alla sfida interna persa con Pier Luigi Bersani: in quel caso, infatti, potevano votare alle primarie solo gli iscritti al partito.