Matteo Renzi: il governo lavori per gli italiani

Lo sfogo di Renzi: "Basta tiri al piccione" 20:46 - "Questa storia che io sono contro Letta è una barzelletta". Lo assicura Matteo Renzi, precisando: "L'importante però è che faccia contenti gli italiani. Del resto, lo voglio proprio vedere tutti i giorni a far contenti Brunetta e Schifani...". E aggiunge: "Se Letta fa bene, e io lo spero, l'Italia sta meglio. E io prima di essere sindaco e candidato, sono cittadino italiano e voglio che Letta faccia bene".

Dal festival Popsophia a Pesaro, Matteo Renzi si è detto anche convinto che il governo abbia giocato una bella partita in Europa", ma che in Italia bisogna avere "più coraggio" in particolare nell'affrontare "un problema devastante che è quello della burocrazia".



Secondo il sindaco di Firenze comunque tra i temi che il governo dovrebbe affrontare ci sono anche "i sistemi fiscali, la semplificazione del mercato del lavoro, investimento sull'innovazione, l'innovazione tecnologica e l'agenda digitale. Tutti temi che Letta ha ben presenti".



Epifani: "L'unità del Pd non è a rischio" - Non c'è alcun rischio per la tenuta unitaria del Pd". Lo ha assicurato il segretario dei democratici, Guglielmo Epifani, a margine di un incontro pubblico a Torino. "Ho trovato esagerati molti titoli sui giornali", ha aggiunto. "Siamo un partito vero, non personale - ha spiegato Epifani - e nei partiti non personali c'è una discussione trasparente".