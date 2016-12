foto LaPresse

18:15

- "Non c'è alcun rischio per la tenuta unitaria del Pd". Lo ha assicurato il segretario dei democratici, Guglielmo Epifani, a margine di un incontro pubblico a Torino. "Ho trovato esagerati molti titoli sui giornali", ha aggiunto. "Siamo un partito vero, non personale - ha spiegato Epifani - e nei partiti non personali c'è una discussione trasparente".