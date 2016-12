foto LaPresse

- Sull'Imu "c'è un programma esposto da Enrico Letta che il Pd condivide". Lo ha affermato il segretario del Pd, Guglielmo Epifani, sottolineando come per la tassa sulla prima casa si debba "trovare una soluzione coerente con il programma illustrato dal presidente del Consiglio in Parlamento". "E' evidente - ha aggiunto - che bisogna fare due operazioni: alleggerire il peso fiscale con un programma di equità e trovare le risorse per gli investimenti".