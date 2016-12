foto Ap/Lapresse

- Prosciolto da ogni accusa l'ex senatore del Pd Alberto Tedesco nel procedimento per l'accreditamento di case di cura private che non avrebbero avuto i requisiti necessari. Il gup del Tribunale di Bari Roberto Oliveri del Castillo ha disposto il non luogo a procedere per Tedesco con riferimento a tutti i capi d'imputazione che la Procura gli contestava in questa indagine.