Cdm:via libera al ddl che abrogherà le Province Letta: "Tuteleremo i lavoratori e le funzioni"

17:19 - "Auspico che il Parlamento approvi il più rapidamente possibile il ddl costituzionale che abroga le province". Lo ha detto il premier, Enrico Letta, al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al disegno di legge ad hoc. "Il governo intende salvaguardare i lavoratori delle province e le funzioni di questi enti abrogati con il ddl costituzionale, ha aggiunto Letta.

Tutelare i lavoratori e le funzioni - Il governo, ha precisato Letta, intende "salvaguardare i lavoratori" delle province e "le funzioni" di questi enti abrogati con il ddl costituzionale, ha aggiunto ancora il premier nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Ha poi detto che il ddl costituzionale per l'abolizione "rimanda a una legge che ovviamente, nell'ambito delle competenze" degli altri enti locali, "ripartirà le funzioni che oggi sono in capo alle province".



Il ministro Gaetano Quagliariello ha poi precisato che "quando saranno note le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, il collega Graziano Delrio proporrà una legge che dia applicazione al ddl costituzionale". Il testo, ha detto ancora Letta, "abroga il termine province da tutti gli articoli della Costituzione che menzionano la parola".







"Imu, supereremo l'attuale regime" - Letta ha poi aggiunto: "Nel discorso che ho fatto alle Camera c'è chiaramente scritto che noi faremo un riforma che supera l'Imu così com'è e riconfermo che questa è l'indicazione" del governo. E ha concluso: "Sarà una discussione collegiale" nel governo e sarà coinvolto il Parlamento.



Cittadini sfiduciati - Per il presidente del consiglio Enrico Letta il tema dell'abolizione delle province ha creato "nella pubblica opinione un atteggiamento di sfiducia perché si è annunciato troppe volte questo principio", ma "finché resta in costituzione" ogni intervento è destinato a finire in un "vicolo cieco". Il premier ha poi aggiunto: "Abbiamo ritenuto che fosse necessario fermarsi e ripartire da capo" con un provvedimento che ci rendiamo conto essere "molto forte" perché modifica la costituzione.