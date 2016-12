foto Ansa

22:13

- Umberto Bossi è fiducioso sul futuro della Lega: "Adesso siamo un po' sotto, ma poi torneremo su, quando meno se lo aspetteranno, c'è il progetto". Il congresso federale della Carroccio, ha aggiunto, Maroni "non lo fa: è inutile mettersi a litigare, tanto io so che a un certo punto vinceremo". E sulla possibilità di continuare al fianco di Berlusconi, ha spiegato: "Non so so, secondo me si sono divaricate le strade".