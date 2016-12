Caos nel Pd, scontro tra Renzi e D'Alema

foto LaPresse Correlati "Basta tiri al piccione" 07:06 - "Non debbo chiedere il permesso a Massimo D'Alema per candidarmi". Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, intervistato dal Tg5, risponde così alle dichiarazioni dell'ex premier che lo aveva criticato dopo la sua assenza alla riunione dei big del Pd. "Gioca a fare la vittima", aveva detto D'Alema. "Il Pd si dia una mossa e la smetta di seguire le mie mosse", ha replicato Renzi. - "Non debbo chiedere il permesso a Massimo D'Alema per candidarmi". Il sindaco di Firenze,, intervistato dal Tg5, risponde così alle dichiarazioni dell'ex premier che lo aveva criticato dopo la sua assenza alla riunione dei big del Pd. "Gioca a fare la vittima", aveva detto D'Alema. "Il Pd si dia una mossa e la smetta di seguire le mie mosse", ha replicato Renzi.

Nonostante la foltissima presenza, a pesare alla riunione dei bersaniani sono state le assenze. Una su tutte: quella di Matteo Renzi. "Non c'è nessun correntone anti-Renzi, lui gioca un po' a fare la vittima ma secondo me sbaglia a non esserci", gli manda a dire D'Alema. "Non debbo chiedere il premesso a D'Alema per candidarmi. Invece di passare il pomeriggio a discutere le mosse anti Renzi, si diano loro una mossa", è la porta in faccia del sindaco.



Ai microfoni del Tg5, Renzi ha parlato anche del governo attuale. "Da italiano faccio il tifo per Enrico perché se il presidente del Consiglio sta facendo bene, l'Italia sta meglio e io non sono uno di quelli che gioca a 'vita mea mors tua'", ha spiegato. "Speriamo che Letta vada avanti e faccia le cose per bene".







Al centro della discussione nel Pd, con una posizione che trova tutti i presenti d'accordo, è un'idea precisa sul congresso: la divisione tra il ruolo di segretario e quello di candidato premier. "Se facciamo una regola che impedisce a Letta di candidarsi - afferma Giuseppe Fioroni - entriamo nel guiness dei primati mondiali". Tutti apprezzano la proposta di Epifani di fare prima i congressi locali e poi quelli nazionali, altra mossa che dai renziani viene vista come modo per far vincere il candidato degli iscritti e non delle primarie. "Ci diano una data, non vorrei che rinviassimo", incalza Renzi.



Ma soprattutto si respira allergia verso l'idea di un leader che conti più del partito. "I leader - ribadisce Bersani - sono pro tempore, o pensiamo a un partito-protesi del leader, un partito salmeria, un partito bad company?". Idee comuni che alimentano l'ipotesi di un futuro asse congressuale su un candidato alternativo al sindaco. In realtà i giochi si faranno solo dopo che Renzi deciderà se candidarsi o meno.