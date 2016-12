foto LaPresse

19:19

- "Non siamo assolutamente d'accordo con la posizione dell'Fmi in relazione all'Imu sulla prima casa". Lo ha detto il capogruppo Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchitto. "Proprio per ragioni di equità e anche per potenziare la domanda - ha spiegato - riteniamo che l'imposta debba essere abolita". Sul reperimento delle risorse Cicchitto ha assicurato che "alla fine riusciremo a trovarle dai tagli alla spesa pubblica".