foto Reuters

21:11

- "Voglio affrontare le tensioni con un'unica bussola, quella dei fatti e delle realizzazioni: non parole". Così Enrico Letta spiega come affrontare il vertice di maggioranza. "Sicuramente nella legge di stabilità metteremo in campo investimenti per le infrastrutture - ha poi aggiunto -, non solo quelle delle grandi opere, ma anche quelle digitali. E poi affronteremo il tema del taglio delle tasse sul lavoro e dell'aiuto all'occupazione giovanile".