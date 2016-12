Napolitano pronto a incontrare Grillo, ma il leader 5S chiede che si rinvii: "Ho altri impegni"

foto Ansa Correlati Grillo: Napolitano sciolga le camere 21:11 - Giorgio Napolitano è pronto a incontrare Beppe Grillo venerdì alle 11, ma non in forma privata come aveva invece chiesto il leader del M5S. Lo ha confermato il Quirinale, rendendo nota la lettera con cui il segretario generale, Donato Marra, per conto del presidente della Repubblica, ha dato riscontro alla richiesta di udienza formulata a nome del comico genovese. In serata la replica di Grillo: "Felice, ma ho altri impegni, si cerchi un'altra data". - Giorgio Napolitano è pronto a incontrare Beppe Grillo venerdì alle 11, ma non in forma privata come aveva invece chiesto il leader del M5S. Lo ha confermato il Quirinale, rendendo nota la lettera con cui il segretario generale, Donato Marra, per conto del presidente della Repubblica, ha dato riscontro alla richiesta di udienza formulata a nome del comico genovese. In serata la replica di Grillo: "Felice, ma ho altri impegni, si cerchi un'altra data".

L'invito al Quirinale da parte di Giorgio Napolitano ha "felicemente sorpreso" Beppe Grillo e lo staff del M5S, confermano dal Movimento, ma la data di venerdì 5 indicata dal Colle potrebbe essere posticipata. A quanto si apprende, il leader dei "Cinque Stelle" non riuscirebbe ad "essere presente per ulteriori impegni". Dopo qualche ora la precisazione: "Se non potrà essere spostata la data, per il bene del Paese, venerdì alle 11 ci saremo".



Questo il testo della nota del Quirinale:



"Gentile dottore, in relazione alla richiesta da lei formulata ieri a nome del leader del Movimento 5 Stelle di un incontro 'privato' con il Presidente della Repubblica, devo precisarle che tale incontro non potrà caratterizzarsi come tale, come avviene in tutti i casi in cui il Capo dello Stato incontra delegazioni di forze politiche rappresentate in Parlamento. Tanto premesso ho il piacere di comunicarle che il Presidente della Repubblica è disponibile ad effettuare tale udienza nella giornata di venerdì prossimo, alle ore 11.00.



A tale udienza potranno partecipare, insieme al leader del Movimento Beppe Grillo e ai Presidenti dei gruppi parlamentari, come da vostra richiesta e come già avvenuto del resto in recenti occasioni, anche altre personalità purché ne siano chiariti i titoli e le funzioni nell'ambito del Movimento".