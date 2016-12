foto Ansa

16:46

- Gli avvocati non andranno all'incontro programmato per questo pomeriggio con il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri. "Ci ha umiliati e offesi, non è possibile per il momento proseguire una collaborazione", ha detto il presidente del Consiglio forense Guido Alpa. Il Guardasigilli aveva definito gli avvocati una lobby che si oppone alle riforme.