foto Ansa

13:20

- "A nessuno sfugge che questa coalizione non ha precedenti nella storia. Se non per un caso simile a cavallo della seconda guerra mondiale, nell'era repubblicana, con De Gasperi e Togliatti. C'è la necessità di avvitare i bulloni di questa macchina". Lo ha detto Angelino Alfano che, sulle sorti del Centrodestra, aggiunge: "E 'una fase delicata. Siamo in una fase di transito da un partito ad una nuova formazione politica. Deciderà Berlusconi".